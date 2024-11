Piazza Bilotti ospiterà il 12 luglio il concerto del vincitore dell’ultima edizione di Sanremo

Sarà Piazza Bilotti ad accogliere mercoledì 12 luglio (ore 22.00), l’attesissimo concerto di Francesco Gabbani, nell’ambito del cartellone di “Confluenze – Festival delle Invasioni”.

Il trionfatore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo (solo l’anno prima aveva conquistato il podio della sezione giovani con “Amen”) - e sesto alla 62ª edizione dell'Eurovision Song Contest dove ha vinto il premio della sala stampa - ha iniziato il suo lungo tour estivo, organizzato da International Music and Arts, dal Teatro Romano di Verona per presentare "Magellano", il disco uscito il 28 aprile per BMG Rights management (Italy), entrato direttamente al primo posto della classifica di vendite e certificato disco d’oro. "Magellano"contiene “Occidentali's Karma”, vera e propria colonna sonora di questa caldissima estate, brano con cui ha vinto la 67° edizione del Festival di Sanremo, quadruplo disco di platino e oltre 135 milioni di visualizzazioni, ma anche il nuovo singolo "Tra le granite e le granate" ai vertici delle classifiche airplay radio, che ha superato il milione di visualizzazioni in 24 ore.

Il nuovo album prende il titolo dal nome del navigatore ed esploratore portoghese, ed esprime con immediatezza l’idea del viaggio, inteso non solo come il moto verso un luogo, ma anche come i percorsi che ognuno di noi compie durante la propria esistenza Questo nuovo lavoro riunisce nuovamente, assieme a Francesco Gabbani, gli altri co-autori di Occidentali’s Karma, ovvero Filippo Gabbani, Fabio Ilacqua e il produttore Luca Chiaravalli. Sul palco Filippo Gabbani (batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Davide Cipollini (chitarra).