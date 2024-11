Una festa in cui dare spazio e voce alle varie etnie che popolano la città. E’ questo il senso della Festa dei Popoli, giunta alla seconda edizione, e che ha affollato l’isola pedonale di Lamezia Terme.

Dall’Ucraina al Marocco, al Brasile, alla Polonia, alla Romania tanti gli stand che hanno mostrato le loro tipicità, dal cibo, agli oggetti, al vestiario tradizionale. E poi, ancora, danze e canti.



L’evento è stato organizzato dall'Ufficio Diocesano Migrantes in collaborazione con diverse associazioni che si occupano sul territorio di immigrati e rifugiati. «Per costruire un futuro che sia sempre più plurale, al di là delle barriere che portano alla paura del diverso, c’è bisogno di eventi come questo – hanno spiegato gli organizzatori.



D’altronde Lamezia è tra le prime in Calabria per il numero di richiedenti asilo politico e rifugiati accolti e ospitati, inseriti in progetti lavorativi e non solo. Una città accogliente nonostante i problemi atavici che la atterranno. Quello della festa dei popoli è stato un momento loro, non solo di riflessione ma di condivisione e gioia. Gli stranieri sono stati protagonisti e hanno partecipato attivamente anche all’organizzazione delle attività.