Tra i premiati di questa sera anche Claudio Chiappucci, indimenticato campione del ciclismo nazionale, e il Gruppo Pubbliemme Italia, eccellenza nel settore dell’advertising

Saranno quattro giorni all'insegna dell'eleganza e dello spettacolo per la “Grotta dei Desideri”, l’evento giunto alla dodicesima edizione. Confermato il calendario degli avvenimenti per le quattro serate, che si terranno dall’1 al 4 agosto alle 21. Ecco il programma:



Questa sera, 1 agosto in piazza San Francesco a Campora San Giovanni, con il supporto dell’associazione “Aics – No Limits”, la prima serata di Anteprima: stilisti e giurati potranno conoscersi e fare in modo di illustrare i principi ispiratori che hanno consentito la creazione degli abiti. Ma in questa particolare occasione sarà ancora una volta il grande sport a legarsi al design in maniera sinergica e indissolubile. Claudio Chiappucci, indimenticato campione del ciclismo nazionale, riceverà il premio “Sport & fashion”. La partecipazione di Chiappucci è duplice: celebrare il Giro d’Italia che nelle scorse settimane ha transitato per Amantea e ricordare il 1995 quando la corsa in rosa partì proprio dal comune tirrenico per raggiungere monte Sirino. Di quella carovana faceva parte proprio Claudio Chiappucci. La Serata di Anteprima attribuirà anche il “Premio della Stampa – Lavoroeformazione.it” che prevede, tra le altre cose, l’erogazione di una borsa di studio da 300 euro. Tra i premiati con il GDD AWARD per la professionalità il Gruppo Pubbliemme Italia nella persona del presidente Domenico Maduli, eccellenza italiana nel settore dell'advertising.



Il 2 agosto, presso l’Hotel La Principessa, avrà luogo la Fashion Dinner: un connubio perfetto tra l’arte sartoriale e quella visiva e gustativa che gli chef riescono a profondere nei piatti, declinando così in diversi modi il concetto di sensualità. I défilé che si alternano nel corso della serata vertono su proposte eleganti e raffinate. Ma non è tutto: le signore che prendono parte alla cena ricevono uno “special – ticket” che consente loro di partecipare ad una particolare estrazione. Il biglietto estratto permetterà alla signora prescelta di scegliere uno degli abiti e di farsene realizzare uno “su misura”. È questa una delle tante unicità dell’evento. Lo stilista vincitore della Fashion Dinner, riceverà un fondo di 300 euro messo a disposizione da Vision Ottica Muto.



Il 3 agosto l’appuntamento è nella piazzetta dedicata agli Amanteani nel mondo, lungo la centralissima via Margherita ad Amantea per una iniziativa molto particolare intitolata semplicemente “Dalla parte delle donne”: in questo particolare contesto verranno affrontate delle tematiche strettamente connesse all’universo femminile. Il tema di quest’edizione è quanto mai intenso e complesso: il femminicidio e gli effetti devastanti delle droghe da stupro. A parlarne l’avvocato Ilaria Lupi, che sull’argomento ha realizzato un apprezzato studio, e la criminologa Monica Capizzano, autrice di un pregevole libro sull’argomento.



Il 4 agosto, sempre alle ore 21, presso la cornice d’incanto del Parco della Grotta, il gran finale: la Serata di Gala. La commissione di valutazione sarà presieduta dal maestro Graziano Amadori che presenterà in esclusiva e in anteprima assoluta una speciale collezione ispirata ad Amantea e alla Grotta dei desideri. Di uguale spessore la presenza d’eccezione della creatrice di gioielli Daniela Moretti. L’artista potentina è fortemente legata alla Grotta dei desideri tanto da aver scelto questo palcoscenico per mostrare al mondo la sua nuova collezione. A fianco della Moretti ci sarà uno dei volti televisivi più amati dal grande pubblico: l’attrice Milena Miconi. Un’artista a tutto tondo che ha saputo imporsi per bravura e maestria, ma che ha anche declinato al meglio fascino e bellezza. Tra i componenti della giuria una presenza di rilevanza assoluta: Sonia Fortuna. Una passione, la sua, di stilista pura, fedele ad uno stile che si è mantenuto fino ad oggi inconfondibile, anticipando sempre le tendenze e le linee. In giuria anche Anna Calviello, astro nascente della moda italiana, cresciuta di pari passo con l’evolversi della Grotta dei desideri, tanto da incarnarne al meglio lo spirito e la visione organizzativa. Dulcis in fundo: Anna Falchi. A lei sarà consegnato il premio “Media Event” alla carriera: un riconoscimento per un’attività professionale quanto mai variegata che restituisce l’immagine di un’artista a tutto tondo che ha saputo innovare e rinnovarsi. Senza ombra di dubbio una delle donne più belle al mondo. E poi il cabaret d’autore: Enzo Polidoro, Claudia Borroni e Didì Mazzilli presenteranno un frizzante estratto dal “Virus Show”, con la convinzione di poter guarire ogni male, ricoverando il pubblico nella clinica del buonumore.



Pronti a contendersi la vittoria finale i 25 stilisti in gara: Marharyta Shevchenko, Maria Ambroggio, Elena Vommaro & Sara Neglia, Benedetto Talarico, Carmelo Mazzuca, Angela Pia Caterino & Angela Rago, Immacolata Greco, Enrica Benedetta Vadalà, Tiziana Pansino, Francesco Lorenti, Ilenia Barone, Maria Mineo, Maria Gaeta, Alessandra Rossi, Clorinda Toscano, Rossella Isoldi, Ina Bordonaro, Stefano Montarone, Rocco Fusillo, Giovanni Cirillo, Ilaria Blanda, Ileana Colavitto, Rossana Pane, Alessandro Torti e Sara Nicolucci.



La sinergia con Banca Mediolanum ha permesso di aumentare il montepremi destinato ai primi due classificati: due le borse di studio messe in palio dall’istituto di credito, rispettivamente per l’importo di 1.500 e 700 euro. Ma anche altre aziende hanno deciso di intraprendere lo stesso percorso, come la società “Calabria’s” che finanzierà la borsa di studio da 300 euro destinata al terzo classificato. E non va dimenticato lo sforzo compiuto dal portale “pratoexpo.com” che ha messo a disposizione degli stilisti alcune metrature di tessuto in omaggio per confezionare le proprie opere.