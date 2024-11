Il giovane ventiseienne Giovanni Pupo, calabrese, non ottiene la corona di Mister Italia 2021, vinta dal ventitreenne siciliano Joseph Lantillo. Ma è mister Calabria.

La finale dei giorni scorsi a Pescara tra i 18 super finalisti nazionali di Mister Italia 2021, lo colloca tra i primi, davanti agli altri due calabresi finalisti: il crotonese Vincenzo Arena e il reggino Bruno Nocera, anche loro bravi e molto applauditi che si sono collocati nei primi 38. Calabria quindi sostanzialmente soddisfatta dei risultati conquistati, sotto gli occhi attenti dei presidenti di giuria Manuela Arcuri e Federico Moccia.

Giovanni Pupo, silano doc, è molto sportivo nel giudizio: «È stata un’esperienza fantastica e piena di emozioni indescrivibili. Sono orgoglioso di aver portato la mia terra così in alto in un concorso nazionale così importante come Mister Italia».

Il ragazzo è riflessivo e pacato, misura le parole, trovando sempre quelle giuste:

«Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, ora però voglio voltare pagina e puntare subito a nuovi obiettivi. Faccio i migliori auguri a Joseph per questo traguardo, è un ragazzo davvero eccezionale e sinceramente ha meritato di vincere».

Un appello ai ragazzi calabresi: «Non perdete troppo tempo a nascondervi dietro i social o tra le droghe o bevendo alcol, là fuori c’è una vita che vi aspetta, inseguite i vostri sogni, puntate in alto, perché credetemi, nessun sogno è irraggiungibile per chi ci crede davvero». La bella figura della nostra terra, tre giovani calabresi tra i finalisti, è sicuramente un motivo di orgoglio: Giovanni tra i primi 18 e Vincenzo e Bruno tra i primi 38. Hanno superato tutte le selezioni, hanno tagliato tutti i traguardi, alla fine hanno comunque ottenuto ottimi piazzamenti.