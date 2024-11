Parteciperà alla kermesse internazionale accanto al collega Ermal Meta con cui vinse il festival di Sanremo grazie alla canzone “Non mi avete fatto niente”

Riunisce 37 nazioni e, dal 1956, rappresenta una delle più prestigiose manifestazioni musicali a livello mondiale. L’Eurovision song contest, seguito con particolare interesse da tutti i media, vedrà quest’anno la partecipazione dei vincitori dell’edizione 2018 del Festival di Sanremo: Ermal Meta e Fabrizio Moro. I cantautori rappresenteranno l’Italia grazie alla prima postazione ottenuta con “Non mi avete fatto niente” nell’ambito della kermesse sanremese (foto Tuttosport).

Fabrizio Moro e le sue origini vibonesi

E sorride anche la Calabria per la partecipazione di Fabrizio Moro, artista romano originario del Vibonese. La famiglia, si ricorderà, proviene dalle piccole frazioni San Cono di Cessaniti e Sciconi di Briatico. A lui, per il suo attaccamento alle radici, il sindaco di Cessaniti Francesco Mazzeo ha proposto la cittadinanza onoraria.

L’evento in Portogallo

La fase finale dell’Eurofestival è in corso in Portogallo, paese vincitore della passata edizione grazie a Salvador Sobral che, in quell’ultima circostanza, portò sul palco la sua “Amar pelos dois”. Il cantante, che conquistò il primo riconoscimento per lo stato iberico, si esibirà con Caetano Veloso, famoso interprete e chitarrista brasiliano. Il tutto all’Altice Arena di Lisbona che aprirà le porte ad oltre 12mila ospiti. Il 12 maggio prevista la finalissima con premiazione del vincitore. G.d’a.

