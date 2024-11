Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 11.30, Italo Palermo e Simona Tripodi sono al timone di Zigo Zago, l'appuntamento quotidiano di LaC Tv dalla postazione all'aeroporto di Lamezia (clicca qui per rivedere la puntata). Oggi un momento speciale con la giovane e talentuosa cantante Ludovica Crudo. A soli diciotto anni, Ludovica sta già lasciando un segno nel panorama musicale, portando con sé la freschezza di un talento unico e una storia che incanta. Un viaggio attraverso la sua musica, le sue passioni e le esperienze che l’hanno formata. Cresciuta circondata da un amore per la musica, ha iniziato a studiare canto pop e lirico e ha recentemente scoperto il dulcimer, uno strumento medievale che suona in modo autodidatta. Ludovica condivide la sua passione per la scrittura e la composizione di brani, parlando delle sue ispirazioni e del duro lavoro dietro il suo talento. Le sue esibizioni promettono di incantare il pubblico con un mix di voce e suoni affascinanti.

Gli ascoltatori di Zigo Zago hanno potuto conoscere il talento di una cantante straordinaria che, nonostante la giovane età, ha già intrapreso un percorso artistico importante e rappresenta una delle promesse più luminose della musica italiana. Il nostro Italo Palermo ha introdotto l’artista con entusiasmo, rivelando un legame speciale: Ludovica è un'amica di famiglia, e la sua carriera musicale affonda le radici in un'infanzia trascorsa tra danze e sogni. Con una dose di nostalgia, la giovane ha ricordato i momenti in cui, da bambina, si esibiva imitando gli animatori di feste, segnata da una passione che non ha mai smesso di crescere.

Ma non è solo la sua voce a incantare: Ludovica ha portato con sé il dulcimer, uno strumento medievale che ha recentemente iniziato a suonare, rivelando un amore per la musica che va oltre il convenzionale. Con il suo dolce suono, questo strumento aggiunge un tocco di magia alle sue performance. In diretta, la giovane artista ha deliziato il pubblico con 3 brani live, di cui una che esplora emozioni profonde e riflessioni sull'amore. «Quando scrivo mi sento completamente me stessa», ha condiviso, sottolineando come le esperienze quotidiane e i momenti con le sue coetanee ispirino i suoi testi. Il suo percorso di studi è stato molto ricco: dopo aver frequentato il liceo musicale, si è iscritta al Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria, dove si sta specializzando in canto lirico. Ludovica ha parlato dell'importanza di un costante impegno, sostenuta dai genitori, che con sacrificio l'hanno accompagnata in questo viaggio artistico.

Con una voce avvolgente e una presenza scenica straordinaria, Ludovica Crudo non è solo una giovane artista, ma una vera e propria forza della natura nel panorama musicale. I suoi sogni e la sua dedizione la porteranno lontano, e noi non vediamo l'ora di seguire il suo straordinario percorso.