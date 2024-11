Il complesso San Giovanni ospiterà l’evento dedicato al multiforme genio di Leonardo da Vinci, inventore e artista

Sarà aperta al pubblico il prossimo 2 dicembre la mostra “Le macchine di Leonardo da Vinci. Intuizioni di un genio”, l’esposizione organizzata dalla 4Culture Srls, dedicata alla scoperta e all’approfondimento del multiforme genio di Leonardo da Vinci, inventore e artista. Grazie alla collaborazione con il Museo Leonardo da Vinci di Firenze, nel centralissimo complesso monumentale San Giovanni di Catanzaro saranno esposti 20 modelli tridimensionali, realizzati artigianalmente attingendo dalle pagine degli studi che Leonardo produsse in circa quarant’anni di assiduo lavoro e che racchiudono le sue conoscenze tecnologiche, scientifiche e ingegneristiche.

In mostra ci saranno macchine civili, idrauliche, da guerra e volanti, tutte di medie e grandi dimensioni, delle quali alcune saranno interattive e potranno essere messe in moto dai visitatori. Molte le soluzioni multimediali che consentiranno di interagire con le invenzioni di Leonardo come, ad esempio, le animazioni video 3D che mostrano il movimento delle macchine.

Non solo, la 4Culture - società di servizi per la cultura, che gestisce i servizi culturali e di esposizione del Complesso Monumentale del San Giovanni e si occupa di ideazione, progettazione e gestione di eventi culturali, ma anche di valorizzazione e potenziamento dei beni culturali in tutta Italia - ha ottenuto l’esclusiva proiezione del docu-film “Leonardo da Vinci: il genio e il suo tempo”, prodotto da History Channel, un vero e proprio approfondimento di qualità, dedicato soprattutto ai ragazzi.

La mostra è realizzata con il patrocinio del Comune di Catanzaro, partner della mostra sono E-Bag e AlTrove.