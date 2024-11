Una location d’eccezione ospiterà una singolare sfilata del designer Claudio Greco nello spettacolare mare di Cariati: uno dei pescherecci più grandi del Meridione, il Maria Margherita, capitanato da Domenico Zolle e dai suoi 15 uomini, che insieme agli artisti, le modelle e la stampa faranno un tour dal porto di Cariati. Greco ha deciso infatti di stupire tutti con una sfilata di abiti da sposa ricreati da tessuti e modelli degli anni ’70, impreziositi dall’arte dei gioielli di Gerardo Sacco in collaborazione con la gioielleria Scintille Montesanto.



Le modelle a bordo, pronte per essere ammirate e conquistare il pubblico con l’unicità dei loro abiti e la bellezza dei loro gioielli offriranno ai passeggeri i dolci di Cariati, accompagnati dagli inconfondibili liquori “Calabro” di Roberto Maiorano. Appuntamento il 3 agosto alle 10.30 per dare inizio all’estate della moda dal porto di Cariati, nel rispetto delle norme anti-Covid.