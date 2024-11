«Siamo orgogliosi del lavoro fatto in questi venti anni da Gianvito Casadonte e dal Magna Graecia film festival, che è diventata una manifestazione tra le più importanti d'Italia». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo ieri sera alla serata finale della manifestazione, giunta alla ventesima edizione, che ha animato per otto giorni l'Arena porto di Catanzaro.

«La Regione Calabria - ha aggiunto Occhiuto - continuerà a sostenere il Magna Graecia film festival negli anni che verranno, convinti come siamo che la Calabria merita di essere conosciuta non per i suoi problemi ma per le sue eccellenze».

Ospite della serata finale del festival è stato Sergio Castellitto. «Voi - ha detto Castellitto rivolto al pubblico - avete la montagna ed il mare meraviglioso. È fantastico arrivare in un luogo così bello e vedere questa partecipazione popolare».