La cerimonia si è svolta in Piazza San Pietro, il presidente è stato accompagnato dal Sindaco di Acri Pino Capalbo e altre rappresentanze delle istituzioni

Erano oltre seimila i calabresi in piazza per l’evento straordinario atteso da 192 anni. «È stato – ha detto il presidente Oliverio - un giorno di grande gioia per la Calabria. Un altro figlio di questa terra è stato proclamato Santo ed è per tutti noi motivo di grande orgoglio». Angelo d’Acri, sacerdote professo dell’ Ordine dei Frati minori cappuccini, detto l’Apostolo delle Calabrie e l’Angelo della Pace, visse tra il 1600 e il 1700. Morì ad Acri il trenta ottobre del 1739 e fu beatificato il diciotto dicembre 1825. Il miracolo fa riferimento alla storia di un giovane di Acri salvato dopo un incidente stradale.

