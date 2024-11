Si tratta di una guida-viaggio che presenta i 97 comuni della provincia di Reggio, ognuno inserito in un itinerario specifico che mette in luce gli aspetti paesaggistici e monumentali, al pari delle risorse ambientali ed enogastronomiche

È stata presentata oggi nella sala biblioteca della Provincia di Reggio Calabria l’innovativa guida – viaggio “Tesori, segreti e mete turistiche – Viaggio attraverso l’area dei 97 comuni della provincia di Reggio Calabria”, un progetto editoriale integrato perché unisce la classica carta stampata alla versione online.



Alla conferenza stampa di presentazione presenti Fausto Laganà, Jessica Pisani e Ernesto Pastore dell’azienda “Calabria’s” che ha sviluppato la pubblicazione. Uno staff composto da giornalisti, fotografi e cineasti si è invece occupato di realizzare i contenuti, condensando il comune in un contenitore di altissima qualità. Il volume viene gratuitamente distribuito in ambito regionale.



«Calabria’s nasce per dare voce al territorio nella sua essenza. Tralasciare il noto per ciò che ancora non è conosciuto, ricercare ciò che non è scritto nei libri per dare un nuovo senso alle parole, andare al di là del significato “normale”. In altre parole abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo». È quanto dichiarato da Fausto Laganà che continua: «Lo abbiamo fatto nella certezza di rapportarci con enti istituzionali ed aziende che amano la Calabria al nostro pari e che non hanno avuto difficoltà a sposare un’iniziativa nata già forte, perché realizzata su una direttrice quanto mai radicata: la dignità dei territori».

«È la prima volta – ha affermato poi l’avvocato Jessica Pisani, coordinatrice del progetto - che rendiamo omaggio alla provincia di Reggio Calabria nella sua interezza, senza figli e figliastri, senza classificazioni, equiparando il bello e il superbo. 97 comuni per formare un’unica famiglia, per connotare l’estremità di una nazione che dal punto di vista storico e culturale rappresenta la testa e non la coda, il pensiero e l’azione. Calabria’s ha voluto indicare una strada: la strada della conoscenza, la strada dell’approfondimento, la strada dell’informazione consapevole. È la strada percorsa dalla gente che vuole entrare in empatia con il luogo che visita, a non sentirsi più ospite, ma amico. È su questa strada che le persone si incontrano e parlano, condividono emozioni e speranze. La guida – continua l’avvocato - è un invito alla visita, alla riscoperta di questi luoghi che un tempo accoglievano potenti e ricchezze. Ogni singolo comune è inserito in un itinerario specifico che mette in luce gli aspetti paesaggistici e monumentali, al pari delle risorse ambientali ed enogastronomiche. Tutti gli itinerari sono stati tradotti in altre quattro lingue: inglese, francese, tedesco e russo. La nostra mission - conclude - è far conoscere ogni singolo comune nella sua interezza, mettendo in luce ciò che esso è in grado di offrire, tralasciando il concetto della dimensionalità a favore dell’approccio culturale e cognitivo».