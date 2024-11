Ospite del direttore di Lacnews24.it, Pasquale Motta, la figlia del grande maestro, Daniela Rambaldi e Giuseppe Lombardi, direttore esecutivo della Fondazione

Questa sera, Pubblica Piazza, si immergerà nella storia del cinema italiano e internazionale, nel ricordo di un grande Maestro della storia del cinema: Carlo Rambaldi, il re degli effetti speciali, tre volte Premio Oscar. Alien, E.T. e King Kong sono alcuni dei film nei quali ha prestato la sua geniale opera. Il maestro Rambaldi ha vissuto per alcuni anni a Lamezia Terme, città nella quale risiede la figlia Daniela, sposata con un lametino. A Lamezia Terme, città che amava particolarmente, è scomparso nel 2012.

!banner!





Ospite del direttore di Lacnews24.it, Pasquale Motta, la figlia del grande Maestro, Daniela Rambaldi, vice Presidente della fondazione “Carlo Rambaldi” e Giuseppe Lombardi, direttore esecutivo della Fondazione. Con loro, il direttore ha discusso dei programmi e degli obiettivi che la fondazione del grande Maestro si prefigge in campo culturale e sociale. Una puntata nella quale, Pasquale Motta, non ha trascurato di chiedere alla figlia Daniela, di raccontare l’uomo, il marito e il padre Carlo Rambaldi. Rivedremo alcune scene dei personaggi creati da Rambaldi e che hanno attraversato e convissuto con l’immaginario collettivo di diverse generazioni di tutto il mondo. Vi aspettiamo stasera alle 23:30 a Pubblica Piazza, su LaC, canale 19 del DTT e in diretta streaming sul sito www.lactv.it.