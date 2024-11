Il popolare cantautore fiorentino sarà in concerto mercoledì 11 luglio in Piazza del Popolo

Arriva Pupo al Cetraro Summer Fest. Per i festeggiamenti in onore di San Benedetto si esibirà, mercoledì 11 luglio alle 21.30 in Piazza del Popolo, cantando i suoi più grandi successi. A mezzanotte sarà poi la volta, sul lungomare, del bellissimo spettacolo pirotecnico

Cartellone realizzato con il sostegno della Regione

Il cartellone si realizza con la partecipazione della Regione Calabria – Assessorato alla Cultura, grazie al sostegno del consigliere regionale Giuseppe Aieta e al sindaco di Cetraro Angelo Aita. Molto importante è stata, inoltre, la collaborazione della Pro loco di Cetraro e del Gruppo Monte Carlo. Cetraro summer fest, di cui Francesco Occhiuzzi è il direttore artistico, racchiude gli eventi che caratterizzano l'estate cetrarese da tempo e, soprattutto, punta ad esaltare il valore della Settimana della Cultura benedettina un progetto voluto dall’Assessorato comunale alla Cultura, guidato dal vicesindaco Fabio Angilica, che comprenderà anche un ciclo di incontri e dibattiti sulla influenza che la cultura benedettina ha avuto nella società italiana ed europea.

La lunga carriera del cantautore fiorentino

Sono oltre 30 anni che Pupo scrive, compone e interpreta canzoni entrando di diritto nel novero dei più grandi cantautori italiani. I suoi brani hanno girato il mondo e sono stati tradotti in inglese, tedesco, francese e spagnolo. Oltre ai venti milioni di dischi venduti nel corso della sua carriera artistica, Pupo ha ottenuto ben 11 dischi doro e, grazie all'album Più di prima, si è aggiudicato la Gondola d'oro nel 1981. Nella tappa di Cetraro porterà in scena il suo spettacolo intitolato Live concert Open air.