La musica brasiliana arriva a Reggio Calabria per l’unica tappa italiana di un tour europeo che coinvolgerà Londra, Hensilky, Basilea fino a al Carnevale di Salvador di Bahia 2018

Undici musicisti italiani, quasi tutti calabresi, accompagneranno il grande artista brasiliano Gilberto Gil, con un evento ideato e diretto da Aldo Brizzi, in programma al Teatro Cilea di Reggio Calabria il prossimo 5 novembre alle ore 21:00.

Uno spettacolo unico, in cui si fondano numerosi elementi della cultura e della musica sud americana, dai brani storici di Gilberto Gil, alle tipiche sonorità e suggestioni della Banda Cortejo Afro diretta dal Maestro di batteria Mestre Gordo, alle maestose voci liriche dell’ Opera di Bahia con il soprano Vanda Otero, la bravissima cantante Graça Reis, i tenori Carlos Eduardo Santos e Josehr Santos, fino alla sensibilità musicale tutta italiana di Aldo Brizzi.

Il compositore e direttore d’orchestra piemontese, marito di Graca Reis, ha tradotto e orchestrato “Treemonisha” di Scott Joplin andata in scena a Salvador di Bahia ed ha anche arrangiato le musiche di Gilberto Gil cantate dal Cortejo Afro durante il Carnevale.

L’orchestra

Sarà composta da tre docenti del conservatorio di Reggio Calabria: Paolo Bennardo, tromba, Gianluca Bennardo, trombone, Andrea Affardelli, tuba. Tre docenti del conservatorio di Cosenza: Vincenzo Baldessarro, contrabasso, Claudio Comito, flauto 1, Francesco Perri, pianoforte; un docente del Conservatorio di Salerno: Alessandro Silvestro (nato a Cosenza), tromba. Completano il gruppo orchestrale: Pasquale Pecora, clarinetto 1, Stefano Cinnirella, clarinetto 2, Paola Troiano, flauto 2, Pasquale Allegretti, violino, tutti docenti di vari licei musicali calabresi selezionati per l’occasione da Francesco Perri.

Un concerto-spettacolo imponente, un progetto unico e davvero speciale, che offrirà emozioni e suggestioni irripetibili. Le scenografie sono di Alberto Pita, fondatore del Cortejo Afro, design dei costumi Afro di Rosangela Nascimento, produzione generale di Renata Campos.

!banner!

Lo straordinario evento, che sarà presentato da Max De Tomassi di Brasil di Rai Radio1, fa parte della sezione internazionale “Reggio chiama Rio – Fatti di Musica Brasil”, progetto ideato da Ruggero Pegna nell’ambito della trentunesima “Fatti di Musica”, il suo Festival del miglior live d’autore italiano e internazionale, realizzato con la collaborazione di Alziamo il Sipario del Comune di Reggio e dell’Assessorato alla Cultura di Regione Calabria, nell’ambito del Bando per la valorizzazione dei Beni Culturali della Calabria (sezione Grandi Festival Internazionali).



Un progetto di grande successo che ha creato un suggestivo ponte culturale, artistico e musicale tra la Calabria, Rio de Janeiro e il Brasile in generale, attraverso eventi di altissimo spessore artistico, come l’ Omaggio a Jobim con Paula e Jaques Morelembaum e il Cello Samba Trio, il racconto per immagini e suoni “Dal Mediterraneo al Brasile sulla rotta delle Sirene”.