Entra nel vivo il Rende Teatro Festival. Al Garden, dopo il sold out dello spettacolo inaugurale con il comico e cabarettista Andrea Pucci, si va verso il tutto esaurito anche per Figlie di Eva, la commedia brillante con Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi, per la regia di Massimiliano Vado. L’appuntamento è per giovedì prossimo 28 novembre. Numerosi gli eventi particolarmente prestigiosi del cartellone 2019/2020. La kermesse è curata da un giovane direttore artistico, appena 26enne: Alfredo De Luca. Lo abbiamo intervistato

Le prossime date in programma

Giovedì 28 novembre – ore 21

Le Figlie di Eva con Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere, Michela Andreozzi

Giovedì 9 gennaio – ore 21

Bore… lui è lei, lei è lui con Matteo Setti

Giovedì 23 gennaio – ore 21

Miseria e Nobiltà con Lello Arena

Domenica 16 febbraio – ore 18

Belle Ripiene con Tosca d’Aquino, Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi, Samuela Sardo

Giovedì 27 febbraio – ore 21

Da Vivo con Angelo Duro

Domenica 19 aprile – ore 18

Maurizio IV e Pirandello Pulp con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia