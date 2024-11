E’ stato accolto oggi a Lamezia Terme Russel Grandinetti, una delle figure più importanti di Amazon, originario di Conflenti

Suo nonno, Rosalbino Grandinetti, partì oltre ottanta anni fa da Conflenti per andare a cercare fortuna negli Stati Uniti dove sperava, in particolare, di riuscire a guadagnare una dote per potere sposare la figlia. Da lì non è mai tornato, pur senza dimenticare le sue origini, e la sua famiglia ha avuto molto di più che una semplice dote. Oggi, il nipote, Russel Grandinetti, è il numero due del colosso dell’editoria e del commercio on line Amazon. Russel, vice presidente dell’area Kindle, oggi è tornato a Lamezia Terme dove è stato accolto da Francesco Grandinetti, ideatore dell’iniziativa, Giovanni Paola, sindaco di Conflenti, in cui si recherà nel pomeriggio per ricevere la cittadinanza onoraria, e il presidente del consiglio regionale Scalzo.



Umile e positivo l’atteggiamento di Grandinetti che ha spiegato come sia stato suo nonno ad insegnare a suo padre e poi a lui l’amore per il lavoro duro ma anche per la creatività, oltre a quello per la famiglia.



Dal presidente Scalzo l’esponente di Amazon ha ricevuto una targa a nome del consiglio regionale e la proposta di far fare uno stage ai migliori tre cervelli calabresi. Proposta che Russel Grandinetti ha accolto con entusiasmo.