Il sindaco di Crotone pronto a emettere una ordinanza per bloccare temporaneamente i lavori, in attesa del parere definitivo del Ministero dei Beni Culturali.

Crotone - "I lavori sono sospesi in attesa del Ministero". Lo ha stabilito il sindaco di Crotone Vallone, fino ad oggi strenuo difensore del progetto che investe l'area archeologica di Capo Colonna.



"Appena domani avrò la conferma dell'arrivo degli ispettori del ministro a Capo Colonna emetterò una ordinanza per sospendere i lavori finché non arriverà il parere definitivo del ministero sul progetto - ha dichiarato Vallone -Non sono d'accordo su quanto fatto, ma non posso neppure permettere che questa bruttura resti qui per sempre a causa di un contenzioso con il ministero".