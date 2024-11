Il fortunato vincitore di San Calogero ieri sera ha centrato il 5+ al Superenalotto portando a casa 315mila euro, la vincita più alta dell'ultimo concorso

Nessuno ha realizzato il 6 milionario, ma a San Calogero, paesino in provincia di Vibo Valentia, è stato realizzato un 5+. Il fortunato vincitore porta così a casa 315mila euro. La schedina vincente sarebbe stata giocata nel punto vendita Sisal Tabaccheria Preiti situato in via Della Musica, 152 a San Calogero.

A renderlo noto è la stessa Sisal con un comunicato. Il 5+ centrato in Calabria è l’unico del concorso di oggi. «SuperEnalotto – si legge nel comunicato - continua a far sognare alla grande, offrendo ai giocatori la possibilità di vincere un nuovo Jackpot da 12,5 milioni di euro, disponibile per il prossimo concorso di martedì 19 maggio 2015».