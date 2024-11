Cosenza ospiterà l’unica tappa calabrese della cantautrice, sui palchi italiani con “Il secondo cuore tour”

Tutto pronto per il nuovo tour di Paola Turci che porterà la grintosa cantautrice sui palchi dei più importanti teatri d’Italia con “Il secondo cuore tour” prodotto da F&P Group. Paola Turci arriverà anche in Calabria, con una sola data in esclusiva regionale il 21 novembre, al Teatro Rendano di Cosenza.

Il concerto è organizzato in Calabria dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese che continua, anche con questo appuntamento, a giocarsi le migliori carte in quanto a programmazione autunnale. Se infatti bisognerà aspettare gennaio e marzo per i concerti dei due big Biagio Antonacci e Gianni Morandi a Reggio Calabria, anche per le prossime settimane la programmazione della Esse Emme Musica continua a pieno ritmo. Dopo i The Kolors (il 24 settembre a Pianopoli) e il duo comico Ale & Franz (il 10 novembre a Catanzaro), giusto per citarne qualcuno, sarà il turno di Paola Turci, appunto, a Cosenza.

E’ un periodo particolare per la cantante: dopo il successo dell’album antologico “Io sono” (Warner Music, 2015) e la messa in scena di un monologo che si ispira alla sua autobiografia “Mi amerò lo stesso”, Paola Turci è tornata dopo 16 anni a Sanremo con il brano “Fatti bella per te”, scritto insieme a Giulia Ananìa, Luca Chiaravalli, Davide Simonetta e prodotto da Luca Chiaravalli. Il singolo ha anticipato il suo nuovo album di inediti “Il Secondo Cuore”, uscito il 31 marzo per Warner Music. I biglietti per assistere al concerto possono già essere acquistati nelle prevendite consuete e online attraverso i circuiti di TicketOne e Ticket Service Calabria.