Il secondo appuntamento della quinta edizione della rassegna Milf, organizzata da Il Filo di Sophia che nel 2018 festeggia il decimo anno di attività, vede andare in scena, al Teatro dell’Acquario di Cosenza giovedì 19 aprile alle ore 20.30, il nuovo spettacolo di Libero Teatro Tre tentativi per un sogno – Omaggio ad Anna Marchesini per la regia di Max Mazzotta con Graziella Spadafora.

Mazzotta nel cast del nuovo film di Gabriele Mainetti

Proprio Max Mazzota in questi giorni è impegnato nelle riprese del nuovo film di Gabriele Mainetti Freaks out, che arriva dopo il grande successo di Lo chiamavano Jeeg Robot, anche questo scritto con Nicola Guaglianone. Mazzotta completa il cast del film, girato fra Roma e la Calabria, composto da Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi e Franz Rogowski.

Graziella Spadafora nei panni della poliedrica attrice

«È stato per noi emozionante e commovente ripercorrere la vita di Anna Marchesini – spiega Max Mazzotta presentando l’opera - Un'attrice completa, una scrittrice d'altri tempi, una donna sensibile e allo stesso tempo ironica, forte e determinata. Qualità che le hanno permesso di tramutare eventi tragici in momenti di passaggio, di cambiamento fino a trasformarli in racconti grotteschi e comici: ridere delle proprie disgrazie e farne tesoro». L’onere o l’onore di portare sul palcoscenico tutto ciò spetta a Graziella Spadafora. «È sempre stato il mio sogno rendere omaggio ad Anna, una delle mie attrici preferite. – spiega Graziella Spadafora – In parte mi rivedo in lei per la sua verve comica, la sua spontaneità e quindi lo spettacolo. Vedo concretizzarsi una mia idea resa possibile dal genio di Mazzotta e tutto questo è davvero una vera magia».