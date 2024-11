L'esibizione con brani sacri si è svolta a Roma, in piazza San Pietro. Coinvolti 150 interpreti diretti dal maestro Caridi

Un coro e un'orchestra di oltre 150 elementi. É la formazione, diretta dal maestro Roberto Caridi, che oggi si è esibita in piazza San Pietro a Roma, per Papa Francesco.



Partiti da Reggio Calabria, gli interpreti hanno partecipato all'udienza pubblica del Pontefice che ha visto una diffusa partecipazione di fedeli calabresi. "É stata una esperienza - ha detto Caridi - davvero unica. Ci eravamo preparati a questo appuntamento con molta passione. Con la Banda di Reggio, guidata dal presidente Natale Marino, il coro di voci bianche 'Millenote' da me diretto e il Coro degli adulti, nel corso di questo straordinario incontro con il Papa si sono esibiti anche i solisti Tina Errigo, Rossana Camera ed il tenore Gianluca Marino".

In piazza San Pietro sono stati eseguiti brani sacri, alcuni dei quali composti dallo stesso Caridi. Al Santo Padre – riporta l’ansa - è stata donata anche una copia dell'ultimo lavoro discografico realizzato, assieme al testo della canzone "Non lasciatevi rubare la speranza".