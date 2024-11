Al palazzetto dello sport “Sparti” kermesse con protagoniste Calabria, Campani e Puglia

Sarà Lamezia Terme ad ospitare nella serata di sabato la grande boxe. Al palazzetto dello sport “Alfio Sparti” si svolgerà, infatti, il Torneo Interregionale di pugilato organizzato dall’A.S.D. Group 15 Lamezia. La riunione pugilistica vedrà la partecipazione di numerosi team provenienti da Calabria, Campania e Puglia.

L’evento sarà diviso in due momenti. Alle 18,30 verrà presentato il libro “Una vita per la Boxe” di Natale Minieri, maestro originario di Lamezia e supervisore dell’A.S.D. Group 15. Dalle 19, invece, inizierà la vera e propria kermesse che vedrà l’esibizione. Per il Group 15 saliranno sul ring Davide Decio, Libero Scarcello, Alessio Moro e Giuseppe Pullia.

Francesco Pirillo