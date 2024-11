VIDEO | Il capitano della squadra del Pollino ha segnato la seconda rete stagionale dedicandola ai compagni di squadra infortunati. E mercoledì i rossoneri recuperano in casa del Troina

Quella realizzata contro il Città di S.Agata è stata la rete numero 12 in carriera. Alessandro Manes, difensore di Acri, in poco tempo è diventato un punto di riferimento per la squadra del Castrovillari, andando al di là di ogni rivalità (le due piazze rossonere, calcisticamente, sono fortemente divise).

Classe ’94, con la fascia al braccio, è il leader della squadra del Pollino e oltre a dover dirigere la difesa, ogni tanto prova la sortita offensiva. Sui calci da fermo diventa un bomber aggiunto negli schemi di Franceschini e con le sue incursioni ha già punito Rende e, domenica scorsa, Città di S.Agata.

Una rete, quest’ultima, che il difensore e capitano, da vero leader, ha inteso dedicare «a Fragapane, Trentinella, Camilleri e Rota» i compagni di squadra assenti per infortunio «ma che ci sono stati sempre vicino», rivolgendo altresì un pensiero all’altro compagno di squadra, il giovane difensore Mario Greco «che oltre all’assist ha fatto una gran partita, dopo la grave perdita di sabato (al calciatore è morta una zia, ndr) e nonostante tutto ha dimostrato di avere carattere e di essere un uomo squadra».

Il capitano, insomma, autore della rete che ha evitato la sconfitta ai rossoneri, ha pensato agli altri, come solo i veri trascinatori sanno fare. Dal 2014 gioca in Serie D: al suo attivo esperienze con Correggese, Villabiagio, Spoleto, Poggibonsi, Rende, Acireale, Latina, Sanremese e, appunto, Castrovillari. Il tutto preceduto dalle stagioni nel Settore giovanile del Siena, dove ha fatto anche 4 gol con la Primavera.

Ed a proposito di reti: in appena 5 presenze ha già raggiunto il primato personale di marcature, stabilito nel 2016/17 con il Rende. Per il Castrovillari, infine, dopo il punto con il Città di S.Agata nel giorno della ripresa dei campionati, domani ci sarà il recupero infrasettimanale in Sicilia, contro il Troina. L’obiettivo è quello di continuare a muovere la classifica.