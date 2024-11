Il volante più prestigioso nelle mani di un calabrese. Antonio Fuoco, il pilota classe 1996, nato a Cariati, guiderà la Ferrari in Formula 1 nelle prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi. La notizia è di quelle enormi. Si tratta dell’ultima tappa del Mondiale di F1 che si disputerà l’8 dicembre prossimo negli Emirati Arabi Uniti. Un grande attestato di stima per il pilota cariatese dopo le ottime prestazioni fornite alla guida del Cavallino Rampante in altre categorie.

Antonio Fuoco, da Cariati alla Ferrari in F1

Il pilota classe 1996 è uno degli emergenti della scuola Ferrari. Fuoco, nato a Cariati, è approdato in Ferrari nel 2019 come terzo pilota e riconfermato nel 2020. Con la scuderia di Maranello ha conquistato la 24ore di Le Mans, la più prestigiosa gara di endurance al mondo, un successo che ha impresso il suo nome a chiare lettere nella storia dell’automobilismo italiano. La prestazione maturata in Francia al fianco dei compagni di scuderia Nielsen e Molina gli è valsa il volante della SF-24 al posto di Carlos Sainz per le libere di Abu Dhabi, in quella che sarà l’ultima pagina di un Mondiale che vede la Ferrari attualmente seconda nel mondiale costruttori. Continua a leggere su CosenzaChannel