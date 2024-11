Arriva finalmente la prima vittoria stagionale per il Bocale che, davanti ai propri tifosi, batte il Rende per 3-1 dopo una prestazione convincente. Partita letteralmente dai due volti, con un primo tempo equilibrato e una ripresa, invece, dove si è vista la maggiore qualità del Bocale, anche dalla panchina. Di fatti, dopo solo quattro minuti dalla ripresa, c'è i vantaggio biancorosso con un egregio tacco di Tavano. Il raddoppio è a cura di Romano che, imbeccato da Maesano, si accentra e libera la conclusione. Lo stesso centravanti ventitreenne sigla la sua doppietta personale concludendo in rete una mischia in area. Insomma, la formazione di mister Saviano trova il primo acuto.

Cogliandro soddisfatto

Soddisfatto il presidente Pippo Cogliandro, intervistato ai microfoni ufficiali del club nel post gara: «Finalmente abbiamo visto tanti gol in una sola partita. primo tempo giocato ad armi pari ma poi nella ripresa, anche grazie ai cambi fatti da mister Saviano, abbiamo fatto molto meglio. Nel secondo tempo infatti, dopo aver schierato una formazione giovane e offensiva, il nostro tecnico ha sconvolto l'undici in campo formando un attacco micidiale. A tal proposito posso dire che il 3-1 ci sta anche stretto visto l'arrembaggio che abbiamo avute e le tante occasione sotto porta sprecate. La vittoria comunque fa morale e ci permette di affermarci in classifica alla luce dei risultati maturati negli altri campi». Il primo successo ha però una dedica speciale: «Questa prima vittoria la dedichiamo a mio papà Cecè che sono sicuro ci segue anche da lassù. Forza Bocale».