Il girone C della Lega Pro si conferma un sali e scendi di emozioni e panchine pericolanti. Per il momento si salva quella di Pazienza, anche Aronica a Trapani per il momento resta in sella

È evidente che il punto centrale dell’appena disputata terza giornata, del girone meridionale della serie C, si stia giocando ad Avellino. Perinetti, direttore tecnico degli irpini, ha deciso di legare onorevolmente il suo destino a quello del suo allenatore Pazienza. Dopo l'avvio di stagione deludente, la famiglia D'Agostino sta valutando non soltanto la posizione del tecnico (sembrano che siano stati allertati Tesser e Oddo) ma anche quella dell’esperto dirigente che, al termine dello zero a zero interno contro la sempre più solida Audace Cerignola, ha nuovamente difeso il tecnico che pure non si è risparmiato autocritiche: ovvio che domenica prossima a Cava de’ Tirreni, si giochino entrambi tutto.

Altro episodio importantissimo si è girato a Crotone allo Scida, dove l’ex Aronica ha conquistato tre punti e la conferma del suo vulcanico massimo dirigente, Valerio Antonini, che si è detto deciso di continuare a dare fiducia all'allenatore che aveva promosso dalla Primavera, sulla panchina fino al termine della stagione. Emilio Longo, invece, ha cominciato a masticare amaro, anche se l’alibi di aver dovuto giocare senza Gomez e Tumminello è solido, quanto il dovere di ritrovare i tre punti sabato prossimo, di nuovo in casa, contro il Messina.

Il sornione Toscano conferma una concretezza che a Catania sognavano da anni, il netto e brillante tre a uno rifilato al collega Montero a Biella, in casa della Juventus Next Gen, è il miglior viatico per giocarsi il big match del Massimino della prossima quarta giornata contro il Picerno che, nel frattempo, si è fatto fermare dalla Casertana in casa.

Merita una menzione d’onore il Sorrento di mister Barilari che batte il Team Altamura in casa agganciando la vetta della classifica: alla prossima a Potenza avrà il lusso di potersi giocare il ruolo di primo ruolo di outsider della categoria. E se il Benevento di Auteri si è autorevolmente conquistato tranquillità per i 4 goal rifilati proprio al Potenza; Monopoli (che stende il Foggia a casa sua), Messina e Giugliano, quest’ultima unica a non aver mai perso assieme alle quattro capolista, stanno distinguendosi per essere, tra le poche, sopra i propri compiti.

I risultati della terza giornata

AZ Picerno-Casertana 0-0

Juventus Next Gen-Catania 1-3

Crotone-Trapani 1-2

Messina-Taranto 4-1

Turris- Latina 2-0

Sorrento-Team Altamura 2-1

Avellino-Audace Cerignola 0-0

Benevento-Potenza 4-1

Foggia- Monopoli 1-4

Giugliano-Cavese 0-0

La classifica

1 AZ Picerno 7

2 Audace Cerignola 7

3 Catania 7

4 Sorrento 7

5 Monopoli 6

6 Benevento 6

7 Giugliano 5

8 ACR Messina 4

9 Cavese 4

10 Foggia 4

10 Potenza 4

12 Trapani 4

13 Crotone 3

14 Juventus Next Gen 3

15 Turris 3

16 Casertana 2

17 Latina 2

18 Avellino 2

19 Taranto 1

20 Team Altamura 0

Prossimo turno (quarta giornata)

Venerdì 13 Settembre

20:45 Potenza Sorrento

20:45 Taranto Trapani

Sabato 14 Settembre

18:30 Crotone ACR Messina

18:30 Monopoli Juventus Next Gen

20:45 Casertana Turris

20:45 Catania AZ Picerno

Domenica 15 Settembre

20:45 Audace Cerignola Giugliano

20:45 Cavese Avellino

20:45 Team Altamura Benevento

Lunedì 16 Settembre

20:30 Latina Foggia