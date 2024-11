La decisione drastica, già annunciata, comunicata ufficialmente nelle ultime ore. Solo quattro mesi fa la straordinaria cavalcata culminata con la promozione in Serie B

Nulla da fare. Il Basketball Lamezia ha ufficialmente comunicato alla Federazione Italiana Pallacanestro la rinuncia a proseguire il campionato di Serie B 2018/2019. Una categoria conquistata quattro mesi fa al termine di una stagione lunghissima chiusa, appunto, con il salto di categoria. La società aveva già annunciato che se le cose non fossero cambiate in seguito alle problematiche legate alla chiusura degli impianti sportivi e quindi del Palasparti si sarebbe provveduto ad una scelta drastica. Come quella presa nelle ultime ore dai massimi dirigenti della società lametina.