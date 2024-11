Sul parquet del Palamangione è andato in scena il meglio della pallacanestro regionale. Le due squadre sono tra le favorite a rincontrarsi in finale play-off per la promozione in Serie C

La Cestistica Gioiese vince il big match contro il Pollino Castrovillari e consolida la prima posizione in classifica in vista delle finali playoff del massimo campionato regionale di basket DR1. Il numeroso pubblico del “Palamangione” di Gioia Tauro ha assistito a una gara avvincente tra i migliori team in circolazione, che mirano a rincontrarsi in finale per contendersi il salto di categoria in serie C. Le due squadre erano prive di alcuni elementi di spicco, ma ciò non ha influito sullo spettacolo.

Il primo quarto si è giocato punto su punto con un sostanziale equilibrio. Nel secondo quarto i ritmi salgono ulteriormente. La squadra di casa è sospinta da un tifo incandescente che dà la marcia in più agli uomini di coach Polimeni. Si va al giro di boa con la cestistica Gioiese avanti di 5 lunghezze sul 32-27. Il terzo quarto, è quello che consente a Ciccio Russo e compagni di allungare. Il team del Pollino guidato da coach Silella si dimostra sul pezzo e ben messo in campo, ma la sirena suona sul 55-44 per i locali.

Nell’ultimo parziale entrambe le formazioni danno il massimo per conseguire la vittoria. Ne scaturisce una sfida spettacolare con canestri incredibili. Alla fine la spunta la Cestistica Gioiese con il risultato di 75-67, per la gioia incontenibile dei propri sostenitori. Di sicuro, sul parquet di Gioia Tauro si è visto il meglio della pallacanestro regionale.