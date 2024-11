Un’altra battuta d’arresto per i neroarancio. Una sconfitta pesante, questa volta inflitta da Biella, capolista. E per la Viola si prospetta un altro impegnativo turno. Nella prossima gara arriva Roma

Serata da dimenticare per Reggio. la Viola torna sconfitta da Biella. La squadra guidata da coach Carrea si impone per 96-61. Una sconfitta pesante, per il team di Paternoster, risultato però di una partita giocata poco e male dai neroarancio. Da salvare solo l'avvio . È nel primo tempo, infatti, che le due squadre si danno battaglia giocando punto a punto, ma Biella con determinazione e tenacia riesce a trovare il vantaggio sul finale del primo quarto di tempo con il risultato di 26-19. Un vantaggio che i padroni di casa, incrementano fino ad arrivare all’intervallo con un ulteriore distacco. Il tabellone segna infatti 51-31. Merito dei piemontesi che approfittano delle difficoltà dei neroarancio completamente confusi e disorganizzati.

Al rientro in campo, il dominio della gara è sempre a favore dei padroni di casa, mentre la Viola continua a soccombere. I calabresi, senza reazione, si arrendono ai colpi di Ferguson e compagni che non sbagliano un canestro. E la seconda parte del match non è altro che la fotocopia di quella precedente.

Reggio si arrende così alla capolista. Lo sguardo è già verso il prossimo turno, in casa. A domicilio Roma, quarta forza del campionato. Per la Viola, alla seconda sconfitta consecutiva, è tempo di invertire la marcia.

Maria Chiara Sigillò