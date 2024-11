Nella prima amichevole stagionale la formazione reggina esce sconfitta da Capo D’Orlando. Mercoledì altro test contro il Trapani

REGGIO CALABRIA – Male la prima uscita stagionale per la Viola Reggio Calabria. La squadra dello Stretto inizia il ciclo di amichevoli con la visita all’Orlandina sul parquet del PalaFantozzi, uscendo sconfitta per 84-67. Il prossimo impegno per i neroarancio sarà ancora in terra sicula, questa volta a Cefalù contro Trapani, in una sorta di sfida dell’ex per Benedetto che solo tre anni fa sedeva sulla panchina dei granata. L'appuntamento per i tifosi viola è per mercoledì alle ore 18. (ab)