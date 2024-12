In Serie B le tre squadre della nostra regione vivono momenti diversi, partendo da una Redel capace di conquistare l’ennesimo successo, seppur ai supplementari. I giallorossi sono in netta ripresa, la Sintegra pur ko ha dato filo da torcere all’Angri

Il torneo interregionale di basket come sempre ha umori diversi per le squadre calabresi che, raramente, hanno infilato una tripletta perfetta. Statisticamente resta sempre impressionante la marcia della Viola Reggio, che ha conquistato la sua sedicesima vittoria di fila. Risultato eccellente per i nero arancio, arrivato ai supplementari. 81-74 contro Milazzo e pausa che arriva nel momento giusto: la squadra sul piano fisico e anche mentale ha dato il massimo, vale la pena ora staccare per un po’ la spina.

C’è positività nel capoluogo di regione, la neopromossa sta cominciando a farsi valere con decisione. Catanzaro-Matera 77-60 ha dato entusiasmo e consapevolezza ai tifosi di poter vivere una seconda parte di stagione con maggior determinazione. Pur senza la solita prestazione maiuscola di Tamulevicius, la compagine giallorossa ha saputo tenere testa ai lucani, allungando con decisione nella parte centrale del match e portando a casa due punti preziosi. Il commento finale conferma la voglia di fare per il futuro: «Le aquile giallorosse hanno chiuso l’anno in bellezza e si proiettano verso il finale di regular season con slancio e maggiore consapevolezza dei propri mezzi, soprattutto adesso che tutti hanno compreso l’importanza e la forza del collettivo, peraltro in grado di poter performare tanto di più rispetto a quanto prodotto fin qui».

Rimpianti invece per il Rende, che non sblocca la sua classifica ma si avvicina a una vittoria che sarebbe stata meritata per impegno e volontà. Ad Angri termina 84-81, non è bastato alla squadra biancorossa la prestazione di un super Ballati con 32 punti: il tecnico Pierpaolo Carbone ha sottolineato come il team sia in ripresa, ci sono segnali positivi da cogliere e mettere in pratica nei prossimi impegni della prima fase della stagione. Si ritornerà in campo domenica 5 gennaio 2025 alle ore 18. La Viola giocherà contro Piazza Armerina e vorrà aumentare notevolmente le distanze, Rende ospiterà l’Antoniana in uno scontro diretto importante mentre il Catanzaro sarà di scena sul parquet del Marigliano.