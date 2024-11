Viola contro Crema, non una partita banale. Il match che chiuderà un 2022 agrodolce per i colori neroarancio sarà contraddistinto dal ricordo di Gustavo Tolotti, recordman di presenze con la storica canotta reggina e nativo della città lombarda. La sfida contro contro i biancorossi, dunque, sarà la migliore occasione per ricordarlo, dopo la sua scomparsa dello scorso luglio. La famiglia Tolotti sarà presente a Reggio Calabria, in un quello che sarà un momento di grande commozione.

A caccia del successo

Bolignano vuol chiudere bene l'anno solare, in cui la Viola ha alternato gioie e amarezze. Molto positivo soprattutto il primo semestre, contraddistinto con la seconda parte dello scorso campionato, chiuso al primo turno dei playoff. Decisamente complessi i mesi successivi, fra difficoltà societarie e una squadra che, per mille motivazioni, ha raccolto solo due vittorie nelle prime 12 giornate del torneo 2022/2023.

L'avversario

Crema arriva in riva allo Stretto con la voglia di avvicinare il più possibile la zona playoff. La formazione di Massimiliano Baldiraghi ha raccolto 12 punti in stagione, a -4 dal quarto posto della Virtus Padova. La Logiman è reduce da un ottimo momento di forma, avendo vinto le ultime tre partite contro Vicenza, Orlandina e Lumezzane.

L'orario della partita

Al Palacalafiore palla a due domenica 18 dicembre ore 18, con la Viola che spera in una buona cornice di pubblico e nei due punti che permetterebbero di pensare con maggiore fiducia alla ripresa del torneo, prevista per l'8 gennaio 2023 contro Palermo.