La società si dice serena, pronta a rispondere alle domande della Procura Federale. “Sarà tutto chiarito”, aggiunge il ds Gaetano Condello

Dal basket giocato ai tavoli della Procura. Dalla vittoria contro Biella all'indagine in corso legata alla questione della fideiussione. Per la Viola non c'è tregua.

Lo aveva annunciato il direttore sportivo del club, Gaetano Condello.

La società guarda avanti, partita dopo partita

La società quindi continua a tutelarsi e a tutelare soprattutto la squadra. Difficile pensare adesso a penalità o esclusioni. L'importante è mantenere la giusta concentrazione, così com'è successo domenica contro Biella e Pensare partita dopo partita, dentro e fuori dal campo.