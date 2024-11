In panchina non ci sarà coach Bolignano, squalificato dopo la trasferta di Desio. Palla a due domani ore 18

La Viola Reggio Calabria è pronta a tuffarsi nel ciclo di gare interne. Domani al PalaCalafiore arriverà Bernareggio, in quella che sarà una gara da vincere a ogni costo per gli uomini di Domenico Bolignano. L'head coach reggino, tuttavia, non sarà della partita: in settimana per lui è arrivata un'incredibile squalifica di due turni post-Desio, contro la quale la società ha comunque predisposto il ricorso.

Volto nuovo

In settimana è arrivato Tiberti, che giocherà la sua prima partita contro i brianzoli, anche in virtù dell'addio Vincenzo Provenzani, che come noto ha rescisso il suo contratto a causa di motivi personali e familiari. Nei giorni scorsi, poi, si era parlato di altre possibili uscite dalla Viola, ipotesi al momento riguardante il solo Davis, per motivi extra-cestiscici.

Tre in fila

Sarà una settimana molto intensa, come detto, per la Viola che giocherà tre partite in sette giorni e sempre fra le mura amiche. Dopo Bernareggio, infatti, giungeranno sul parquet del PalaCalafiore prima l’Orzinuovi capolista dell’ex Calvani e poi la Virtus Padova. Contro Bugatti e compagni, settima forza del girone B, si giocherà alle ore 18: l’avversario è assai temibile, con quattro vittorie di fila a referto, ma la Viola ha l’obbligo di andare a caccia dell’impresa.