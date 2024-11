Nutrita rappresentanza regionale nel raduno in programma da lunedì a domenica in vista delle qualificazioni all’Europeo e al Mondiale

Parla sempre più calabrese la Nazionale di Beach Soccer. In vista delle qualificazioni agli Europei e ai Mondiali, che si svolgeranno in Portogallo rispettivamente dal 17 al 20 giugno e dal 24 al 27 dello stesso mese, proseguono i raduni per arrivare alla selezione conclusiva.

Il tecnico Emiliano Del Duca ha convocato 20 giocatori per questo secondo raduno, mentre per la fase di qualificazione il numero dovrà arrivare a 14 (sabato prossimo verrà diramato l’elenco definitivo). Fra i venti convocati che dovranno rispondere alla chiamata della Nazionale per un raduno che si svolgerà da lunedì a domenica a Viareggio, ci sono cinque calciatori calabresi: Francesco Corosiniti che milita nel Sersale, Alessandro Mascaro e Alessandro Miceli, entrambi tesserati per il Sambiase, Marcello Percia Montani della Promosport e Emmanuele Zurlo del Sersale. A questi bisogna aggiungere il preparatore dei portieri Antonino Nosdeo, anch’egli calabrese.