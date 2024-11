Cento gli atleti che si sono dati battaglia. Settantaquattro i match giocati. Al duo pugliese il successo tra gli uomini mentre tra le donne trionfa il tandem Langellotti-Dodi

AMANTEA (CS) - Spettacolo puro e pubblico delle grandi occasioni hanno fatto da cornice alla tappa del Campionato Italiano di Beach Volley Under 21, disputata al Centro Federale Sport Village Amantea. Due giornate di grande sport ad altissimi livelli. Circa 100 atleti provenienti da tutta Italia accompagnati da allenatori e dirigenti hanno partecipato ad uno degli eventi sportivi più attesi in Calabria per il 2014. Sfide dall’alba al tramonto. Dopo 74 match giocati, tra gli uomini ha trionfato per il secondo anno consecutivo la coppia pugliese Pellegrino-Marzo. In campo femminile successo del tandem Langellotti – Dodi. Tra le coppie calabresi, solo nono posto del duo Gambardella – Schirripa ed Umbro – Fico, stessa collocazione per le coppie Chirumbolo – Torchia e Malara – D’Amico, tra gli uomini. Dopo la tappa tricolore di Amantea, la kermesse si sposterà ad Alba Adriatica prima delle finali scudetto che quest’anno si svolgeranno a Catania.