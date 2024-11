'Il giubilo dei 10.000 di Milano è il riconoscimento più appropriato per una squadra che è riuscita ad onorare al meglio la città di Crotone e l’intera regione Calabria'

«Il giubilo dei 10.000 di Milano, l’euforia dei tifosi pitagorici, l’entusiasmo dei calabresi e i complimenti del Presidente della Lega Nazionale Professionisti B rappresentano il riconoscimento più appropriato per una squadra che è riuscita ad onorare al meglio la città di Crotone e l’intera regione Calabria».



E’ quanto afferma il Deputato del Partito Democratico Bruno Censore, commentando l’impresa del Crotone F.C., che a San Siro, al cospetto, del Milan, ha sfiorato gli Ottavi di Coppa Italia sfumati soltanto al termine dei tempi supplementari.



«Il calcio e lo sport più in generale - prosegue il Parlamentare del PD – racchiudono in sé l’assioma secondo cui per inseguire i traguardi prefissati, per centrare un obiettivo e per raggiungere un sogno servono sacrificio, determinazione e voglia di superare i propri limiti: il Crotone F.C., in questa entusiasmante prima parte di stagione, ha fatto tutto ciò. Ecco perché, insomma – conclude Bruno Censore - il prestigioso palcoscenico conquistato martedì sera a San Siro ha il sapore di un grande evento storico, poiché, oltre alla legittima soddisfazione per la società, per il tecnico e per i giocatori, è un trionfo, e non solo calcistico, che idealmente ha raggiunto e inorgoglisce un’intera regione».