Terza sconfitta in tre partite per i lupi del futsal, che perdono anche contro i viterbesi. Altro passivo esagerato per Marchio e compagni, che ora devono ricompattarsi

Non riesce a sbloccarsi la Pirossigeno Cosenza di mister Leo Tuoto, che cade anche al Palasport di Orte contro l'Active Network. Il risultato finale è di 7 a 3 ed è ancora una volta pesante per i rossoblù, che hanno fatto meglio degli avversari per larghi tratti del match. Lupi puniti ancora una volta per le loro disattenzioni: 19 goal subiti in 120' sono troppi per una squadra che vuole salvarsi. Ora bisogna ritrovare solidità, a partire dal prossimo match casalingo contro la Came Treviso.

La cronaca

Pronti-via e la Pirossigeno va subito sotto: erroraccio di Del Ferraro, che manca clamorosamente la sfera in uscita lasciando a Curri la possibilità di depositare in rete a porta vuota. La Pirossigeno reagisce: Guga sbaglia a tu per tu con il portiere avversario Thiago Perez, Jefferson colpisce il palo ma poi è Titon a rompere il muro biancoarancio dopo una bella azione corale. Monsignori chiama il time-out e i padroni di casa si risvegliano: uno-due terribile targato Lamedica e ora Active a +2. La Pirossigeno non ci sta e riaccorcia le distanze con Cabeça dopo aver chiuso un gran triangolo con Felipinho.

Gli uomini di Tuoto iniziano bene la seconda frazione e riagguantano il pareggio: lancio da playmaker di Del Ferraro e Cabeça è lestissimo ad anticipare Perez e siglare il 3-3. L’Active Network quest’oggi è super cinica e ritrova il goal non appena si affaccia dalle parti del portiere bruzio: Hamza porta palla con troppa facilità e la appoggia per Block, che ha tutto il tempo di controllare e battere il portiere rossoblù. Match al cardiopalma al Palasport di Orte: Adornato ha subito l’opportunità di pareggiare ma è bravo Perez a chiudere sul suo palo. La Pirossigeno continua a spingere e a creare: ancora una volta decisivo il portiere di casa su Guga. I padroni di casa sono spietati e trovano il 5-3 con un grandissimo goal di Paolo Cesaroni, che esplode il sinistro dopo l’uno-due con un compagno. Tuoto si gioca il powerplay inserendo Felipinho al posto di Del Ferraro ma al primo errore, questa volta di Jefferson, subiscono il 6-3 da parte di Davi. I goal diventano sette due minuti più tardi con la tripletta di Lamedica su rinvio lunghissimo di Perez.

Il tabellino

ACTIVE NETWORK-PIROSSIGENO COSENZA 7-3 (3-2 pt)

ACTIVE NETWORK: Braconcini, Hamza, Davi, Lepadatu, Curri, Ferretti, Degan, Caverzan, Cesaroni, Thiago Perez, Block, Lamedica. All. Monsignori

PIROSSIGENO COSENZA: Del Ferraro, Adornato, Marchio, Cabeça, Titon, Lo Conte, Jefferson, Chilelli, Bavaresco, Guga, Restaino, Felipinho. All. Tuoto

ARBITRI: Nicola Maria Manzione di Salerno, Ugo Ciccarelli di Napoli. CRONO: Luca Paverani di Roma 2

MARCATORI: 02’ pt Curri (ACN), 13’ pt Titon (PIR), 14’ pt Lamedica (ACN), 14’ pt Lamedica (ACN), Cabeça 15’ pt (PIR), 04’ st Cabeça (PIR), 08’ st Block (ACN), 14’ st Cesaroni (ACN), 16’ st Davi (ACN), 18’ st Lamedica (ACN)