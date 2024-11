Surace, in qualità di rappresentante Sport UniRC: «Sport-università binomio possibile con la collaborazione di tutti»

“L’inizio del primo campionato universitario di calcio a 5 ‘Mediterranea League’ rappresenta un grande successo per tutte le componenti che, in questi mesi, attivamente e concretamente, hanno lavorato sodo per l’organizzazione di un evento sportivo unico e notevolmente atteso”. Lo afferma in una nota Antonino Surace (La Proposta- Alpha),rappresentante per lo Sport UniRC.

Un campionato nel quale studenti, professori e personale si sfideranno tra di loro in un girone all’italiana con 25 squadre, e propedeutico alla formazione di una squadra di calcio a 5 maschile che rappresenti l’Ateneo nelle future competizioni interfacoltà.

L’evento è promosso dal Consiglio studenti dell’Università Mediterranea, dal Centro Fitness d’Ateneo, dal Cral Mediterranea, ed in collaborazione con il Csi di Reggio Calabria.

“Si tratta – ha detto Surace – di un evento di sport cooperativo, che non si gioca solo in campo, ma che vuole essere innanzitutto socialità diffusa, contaminazione, scambio e ibridazione. Credo fortemente che questa iniziativa possa contribuire a dare lo slancio per l’avvio di una importante stagione sportiva all’interno dell’ateneo reggino. Lo dimostra l’impegno costante, la passione, la dedizione con la quale mi sono prodigato per la riuscita del campionato, e per costruire in futuro nella nostra università una proposta di attività ampia e chiara, e cioè lo sport per tutti a 360 gradi”.

Il Consigliere vuole ringraziare “il magnifico rettore, il direttore generale, e tutta la governance per il sostegno ad ogni iniziativa. E poi le associazioni, gli studenti tutti, perché è solo grazie all’impegno generale se il campionato, che sta per iniziare, può già considerarsi un grande successo per tutta l’Università”.

Inoltre, va segnalato che la Commissione d’Ateneo per le Politiche Sportive (coordinatore docente Ferraro) sta lavorando ormai da qualche tempo in ottica di sviluppo, e presto ci saranno diverse novità volte a migliorare il lato sportivo dell’università.

“L’intento dell’evento – afferma ancora Surace - è incoraggiare e promuovere iniziative volte ad avvicinare i giovani allo spettacolo sportivo, con l’obiettivo di coinvolgerli in un momento ludico, godibile e spettacolare. A partire da queste certezze, si è scelto il Centro Sportivo della Cittadella che vuole essere un polo attrattivo e polivalente al servizio dell’amore per lo sport, di tutti i giovani che sentono forte la passione per il mondo del calcio e della pratica sportiva in generale”.