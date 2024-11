La sfida, valida per la settima giornata del campionato di Serie A di futsal, vedrà i lupi affrontare i campani (secondi in classifica) al PalaSele

Dopo la sfortunata sconfitta interna subita sabato scorso contro il Vitulano Drugstore Manfredonia, la Pirossigeno Cosenza è tornata al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato.

Lunedì pomeriggio i Lupi rossoblù, guidati da coach Leo Tuoto e dal suo staff tecnico, hanno ripreso gli allenamenti con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle il passo falso e ritrovare fiducia in vista della difficile trasferta di venerdì prossimo.

L’impegno contro la Feldi Eboli

La sfida, valida per la settima giornata del campionato di Serie A di futsal, vedrà la Pirossigeno Cosenza affrontare la Feldi Eboli al PalaSele di Eboli (SA). Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:30 e l’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque.

L’avversaria dei Lupi sarà una delle squadre più temibili del campionato. La Feldi Eboli, attualmente seconda in classifica con 16 punti, sta vivendo un momento di forma brillante e rappresenta un ostacolo importante per il Cosenza, chiamato a una prestazione di carattere per risalire in classifica. I Lupi occupano attualmente l’ultima posizione insieme a Benevento e Pesaro.