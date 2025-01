Il dodicesimo turno nei campionati di Serie B avrà il sapore della rivalsa per le squadre calabresi. La Blingink Soverato ha perso il primato in classifica dopo un’ottima prima parte di campionato e vorrà subito dimostrare la sua determinazione affrontando domani pomeriggio il Brindisi in casa. Sarà un’occasione utile anche per staccare gli avversari in zona play off, mentre il Nausicaa tornerà in campo contro un temibilissimo Bernalda. Partita non facile, i lucani nello scorso turno hanno violato proprio l’imbattibilità del già citato Soverato e all’andata si sono imposti contro la squadra di Sant’Andrea dello Jonio.

In trasferta contro il Carovigno ci sarà un match di media portata per Casali del Manco, all’andata vinsero i calabresi e - da questo turno in poi - la squadra silana è attesa al salto di qualità nel girone G.

Spostandoci di un raggruppamento, ecco il Polistena carico e determinato per restare in zona play off: l’occasione ghiotta è di migliorare la classifica contro il Cus Palermo, impegnato in ben altre posizioni di classifica.

In Serie C1 regionale il tema principale è ancora l’apertura del girone di ritorno, ma è la giornata numero 14 da registrare in stagione. La Gallinese comanda a 32 punti, seguita dal Cetraro a 30 che, dopo aver vinto l’edizione della Coppa Calabria, ha pareggiato nello scorso turno.

Da questo confronto a distanza si guarderà con più interesse al girone, considerando come le squadre al vertice hanno due trasferte delicate. Il Cetraro sarà ospite della Cariatese, la Gallinese invece della Farmacia Arturi. Altre due squadre da monitorare ma a distanza più evidente dalla vetta sono il Lamezia, terzo in classifica, che sarà ospite del Rovito, il team attualmente quarto del Reggio Calabria ospiterà il Cittanova ma occhio a due incontri che determineranno altre gerarchie in classifica. In una classifica molto corta dal quinto all’ultimo posto, attenzioni puntate anche su Catanzaro-Città di Fiore, nonché su Nuova Fabrizio-Mirto.