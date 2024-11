Davide Gallo, di Fagnano Castello nel cosentino, ricopre il ruolo di Football Data Scientist and Analyst della squadra di Antonio Conte

Un pezzetto del 19esimo scudetto vinto dall’Inter è anche calabrese, per la precisione fagnanese. Nello staff guidato dal pugliese Antonio Conte c’è anche Davide Gallo, di Fagnano Castello nel cosentino. Gallo, trentenne laureato in informatica all’Unical, da qualche anno è nello staff dei nerazzurri con il ruolo di Football Data Scientist and Analyst.

Una professione, quella di Davide, che negli ultimi anni ha assunto un ruolo fondamentale nelle squadre di calcio a supporto degli allenatori per analizzare attraverso video e statistiche i match, estrapolandone dettagli, punti di forza ed eventuali criticità.

In un post su Facebook anche l’associazione culturale “voce libera Fagnano” ha voluto complimentarsi con il concittadino “campiona d’Italia”: «A Davide da parte nostra e di tutta la comunità fagnanese le più vive congratulazioni e un grosso in bocca al lupo per il futuro».