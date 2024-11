Successi esaltanti, sconfitte bruciati e clamorose rimonte. Il fine settimana del pallone di casa nostra non si è fatto mancare proprio nulla

Dal primo sorriso da tre punti di Walter Zenga all’exploit del Cosenza in quel di Trapani. Dal capitombolo evitato all’ultimo respiro del Catanzaro all’ennesima “remuntada” firmata dalla Vibonese.

E’ stato un weekend sconsigliato ai deboli di cuore quello messo dietro le spalle dalle formazioni calabresi.

In Serie A il Crotone centra un successo importantissimo in chiave salvezza. E’ Budimir a stendere il Chievo e a rendere il debutto allo Scida dell’Uomo Ragno speciale.

Speciale come il successo del Cosenza a Trapani in Serie C. I silani risorgono nella città dei due mari e con Mendicino ed Idda tornano al successo lontano dal Marulla. Adesso la classifica preoccupa di meno. Irossoblu si avvicinano ai cugini del Rende asfaltati al Lorenzon dal Catania e a quelli del Catanzaro che evitano la debacle solo ai titoli di coda contro la Paganase grazie ad un autogol che spezza la gioia agli azzurrostellati in vantaggio con Talamo al 31’.

!banner!

Autorete che in Serie D sveglia la Vibonese che sotto di un gol e con mezza partita in archivio, prima recupera lo svantaggio proprio grazie al regalo di Zappalà, poi ribalta il risultato con Vacca. nello stesso girone esulta anche il Roccella che piega il Paceco in casa. Crolla in trasferta, invece, la Palmese colpita e affondata a Barcellona Pozzo di Gotto dall’Igea Virtus.Nulla da fare per l’Isola Capo Rizzuto asfaltata dal Messina. Pari a reti bianche tra Palazzolo e Cittanovese.