Dalla Serie A alla Serie D ecco le sfide in programma. Partita salvezza a Crotone mentre in C cercano il colpaccio Rende e Cosenza. E tra i dilettanti la lotta Vibonese-Troina continua

Altro giro. Altra corsa. Altra domenica piena zeppa di calcio. Dalla Serie A alla Serie D sarà un turbinio di emozioni formato sfera a pentagoni. Ad inaugurare la giornata il massimo torneo dilettanti tutto in campo alle 14:30. I riflettori restano puntati sulla sfida a distanza tra Vibonese e Troina. La prima va a Mugnano contro il Portici, l’altra in casa di un Acireale investito da problemi societari. E poi i due derby tutti calabresi tra Cittanovese e Roccella ed Isola Capo Rizzuto e Palmese.

Crotone-Cagliari: il match salvezza

Per una domenica che proseguirà con il match salvezza tra Crotone e Cagliari. Basterebbe ricordare che i pitagorici non hanno mai battuto i sardi in Serie A per capire con che motivazioni scenderanno in campo gli squali che, in caso di vittoria si lascerebbero gli isolani dietro le spalle in classifica. Quella che sorride a Rende e Cosenza in Serie C. I biancorossi ospitano la capolista Lecce mentre i lupi andranno ad Andria. Occhi particolari su Catanzaro dove l’uesse ospiterà un Bisceglie affamato di punti tanto quanto le aquile giallorosse. Chiude il quadro la gara in terra lucana tra Matera e Reggina.