Sanzione del Tribunale federale per irregolarità amministrative. Una notizia pesante ma attesa in riva allo Stretto

Roma - Il Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare - ha inflitto alla Reggina quattro punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione in corso nel campionato Lega Pro, girone C. Con questa decisione la squadra calabrese, a 9 punti dopo nove turni, scende al penultimo posto a quota 5. La sanzione è conseguenza di irregolarità nei pagamenti delle ritenute Irpef e degli emolumenti ai tesserati. Il Tribunale ha anche deciso l'inibizione di sei mesi per l'amministratore unico del club, Giuseppe Ranieri.