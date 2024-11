Dopo l’anticipazione in esclusiva di ieri del nostro network, è arrivata oggi anche l’ufficialità: Bright Gyamfi è un nuovo calciatore del Cosenza. Il laterale difensivo arriva a titolo definitivo dal Potenza. A comunicare l'accordo con il calciatore e con la società lucana è stato lo stesso sodalizio rossoblù presieduto da Eugenio Guarascio.

Il comunicato del Cosenza

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bright Gyamfi proveniente dal Potenza. Il laterale difensivo destro, si trasferisce in rossoblù a titolo definitivo fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo.

Nato ad Accra (Ghana) il 20 gennaio 1996, Bright è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter con cui ha ottenuto la vittoria della Coppa Italia Primavera e del Torneo internazionale di Viareggio. Ha esordito nel calcio professionistico con la maglia del Benevento collezionando 40 presenze in Serie B e 9 in Serie A. In cadetteria annovera un’altra esperienza nella Reggiana (25 presenze). Nelle ultime due stagioni è sceso in campo 46 volte con il Potenza (una rete). Diamo il benvenuto in rossoblù a Bright che ha scelto di indossare la maglia n. 18.