Il portiere a causa di un infortunio alla spalla nei primi giorni di allenamento quest'estate, non ha mai potuto indossare la maglia dei lupi

Un’esperienza che è durata il tempo di qualche allenamento estivo. Si conclude così il rapporto tra il Cosenza e Mattia Del Favero. Il portiere classe 1998 infatti, arrivato in prestito dalla Juventus, ha interrotto oggi il rapporto con i lupi. Un brutto infortunio alla spalla non gli ha mai permesso di poter scendere in campo con la maglia rossoblù. Questo il comunicato ufficiale del Cosenza.

Il comunicato del Cosenza

La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Juventus Football Club per l’interruzione del trasferimento a titolo temporaneo di Mattia Del Favero. Il portiere, nato a Firenze il 5 giugno 1998, non ha collezionato alcuna presenza in maglia rossoblù a causa di un infortunio. La Società augura al ragazzo le migliori fortune umane e professionali.