Il classe 1999 è stato ceduto in prestito al Monopoli allenato dal calabrese Giuseppe Pancaro. Ai dettagli, invece, l'accordo con l'ex Foggia, pronto a ritornare in Calabria dopo aver vestito la maglia del Catanzaro

Il 2023 del Crotone si apre con la prima ufficialità del mercato invernale. La società pitagorica è stata protagonista di una prima operazione in uscita: il centrocampista Pasquale Giannotti si è trasferito in prestito al Monopoli. In Puglia, il classe 1999 di Cirò Marina, troverà altri due calabresi: l'allenatore Giuseppe Pancaro e il difensore Orlando Viteritti, entrambi di Acri.

«Football Club Crotone - si legge nella nota del club rossoblù - comunica di aver ceduto in prestito alla Società Sportiva Monopoli 1966, fino al 30 giugno 2023, le prestazioni sportive del calciatore Pasquale Giannotti, classe 1999. La Società augura un grosso in bocca al lupo a Pasquale!».

In arrivo D'Ursi

Per quanto riguarda il mercato in ingresso, invece, manca poco per l'ufficialità dell'esterno d'attacco Eugenio D'Ursi. Il calciatore, classe 1995, sui social ha salutato già il Foggia e a breve dovrebbe essere annunciato proprio dalla società del presidente Gianni Vrenna. In questa stagione, D'Ursi ha messo segnato un gol e fornito tre assist in 15 partite con la maglia dei Satanelli. Per lui sarà un ritorno in Calabria. Nel stagione 2018-19, infatti, D’Ursi ha indossato la maglia del Catanzaro collezionato 36 presenze, 16 gol e 5 assist.