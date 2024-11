Quella del Sasso Marconi è la nuova avventura calcistica di Francesco Figliomeni. L’attaccante di Siderno, classe 1994, lascia la Calabria per giocare in Emilia Romagna, con la formazione appunto del Sasso Marconi, che milita nel torneo di Eccellenza. Dopo aver iniziato la stagione con lo Stilomonasterace, il centravanti reggino, che pure ha avuto diverse richieste, ha cambiato decisamente pagina e anche regione, andando a dare il proprio contributo ad una squadra che attualmente naviga in 9ª posizione nel girone A dell’Emilia Romagna (formato da 20 compagini).

Figlio d’arte (il padre è il tecnico Tonino) e anche fratello d’arte (Giuseppe, ex del Catanzaro e dell’Inter, gioca oggi nel Matera), Francesco ha giocato in diverse squadre calabresi: Roccella e Gioiese, Siderno e Bovalinese, Soriano e Isola Capo Rizzuto, fra Eccellenza e Serie D. Al suo attivo anche varie esperienze fuori regione con Campobasso, Gaeta, Civitavecchia, Atletico Racale e Vultur Rionero.

Nella passata stagione, fra Vultur Rionero prima (fino a dicembre) e Isola Capo Rizzuto successivamente, ha toccato la doppia cifra. Un centravanti che vede la porta, ma anche uno che sa far salire la squadra e fare a sportellate con i difensori avversari. Punta centrale, alto 1 metro e 88, eccolo quindi in Emilia Romagna per divertirsi ancora con il calcio, provando nuovamente a lasciare il segno.