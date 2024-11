Movimento di calciomercato in uscita per la Reggina. Gli amaranto salutano Mario Šitum, esterno croato arrivato in riva allo Stretto nell’estate del 2020. Dopo un lungo corteggiamento, il laterale ha accettato la corte del Catanzaro. I giallorossi lo prelevano a titolo definitivo, vincendo la concorrenza di alcuni club croati, che sembravano aver convinto l’ex Spezia a tornare in patria.

Catanzaro dopo Reggio e Cosenza

Alla fine, invece, Šitum resterà in Calabria, ancora una volta: l’anno scorso era approdato a Cosenza in prestito, quest’anno passa a Catanzaro a titolo definitivo. Con la Reggina, per Mario Šitum, un bottino di 21 presenze e 2 reti, tutte messe a referto nella stagione 2020-21.